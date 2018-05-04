В туркменской Авазе состоялся саммит ОЭС по транспорту

2018-05-04 00:28 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийской Авазе в четверг состоялось очередное, девятое заседание министров транспорта стран-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), сообщает источник, близкий к мероприятию.

ОЭС (ECO - Economic Cooperation Organization) - межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году в составе Турции, Ирана, Пакистана. С 1992 года деятельность ОЭС активизировалась в связи с присоединением Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На данном этапе обоснованными выглядят перспективы оптимизации в регионе транспортной сети по линиям «Север-Юг» и «Запад-Восток» с использованием автомобильного, железнодорожного и морского сообщения.