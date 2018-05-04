Стадник в седьмой раз стала чемпионкой Европы

2018-05-04 00:23 | www.oxu.az | 5

В российском Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе среди взрослых.

Как сообщает Oxu.Az, на четвертый день в чемпионате приняли участие женщины. Наши спортсменки завершили состязание одной золотой и двумя бронзовыми медалями.

Выступающая в составе сборной Азербайджана Мария Стадник (55 кг) в седьмой раз стала чемпионкой Европы.

Легко победив соперниц в первых 3 встречах, Мария Стадник в финале одержала победу над румынкой Эмилией Вук. Поединок длился всего 32 секунды.

Она нанесла поражение сопернице со счетом 10:0.

Выступающая в весовой категории 59 кг Татьяна Омельченко победила соперницу из Белоруси Катерину Янушкевич со счетом 12:2 и завоевала бронзовую медаль.

Сабира Алиева (76 кг), победив спортсменку из Украины Ирину Пашичнюк со счетом 6:3, также завоевала бронзовую медаль.

А.Б.

