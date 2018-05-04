Британия создает «антироссийский» альянс

2018-05-04 00:32 | www.oxu.az | 4

Источник издания The Guardian сообщил, что Британия намерена проводить политику единого альянса против России по линии всех международных объединений.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

Так, глава британского МИД Борис Джонсон планирует поднять тему «провокаций РФ» с партнерами по НАТО и ЕС, а также на саммитах «Большой двадцатки» и «Большой семерки».

Поворотной точкой «противостояния» источник называет ситуацию вокруг мнимой «химатаки» в сирийской Думе и инцидента с отравлением агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

По мнению Лондона, мир должен дать отпор «российской дезинформации» и способствовать созданию механизма ответственности за использование химического оружия.

Британия планирует провести масштабную стратегию сдерживания России, которая будет охватывать вопросы кибербезопасности, политики НАТО в отношении российской угрозы, санкции против олигархов и проблемы комплексного подхода к противодействию «российской дезинформации».

А.Б.

