В Мексике задержаны 119 полицейских по подозрению в различных преступлениях

2018-05-04 00:49 | www.trend.az | 6

Генеральная прокуратура мексиканского штата Пуэбла задержала сразу 119 сотрудников полиции города Сан-Мартин-Тексмелукан, подозреваемых в различных преступлениях, передает РИА Новости со ссылкой на портал Universal.

Среди задержанных – комиссар общественной безопасности и глава полиции города. Их и еще четверых полицейских подозревают во взятках, которые они требовали с сотрудников, чтобы те не проходили антикоррупционную проверку.

Остальные задержанные подозреваются в незаконном получении должностей и других преступлениях.