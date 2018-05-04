В Газахе обнаружен артиллерийский снаряд

2018-05-04 00:48 | www.apa.az | 4

В Газахском районе 3 мая был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Как сообщает АПА со ссылкой на Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA), в агентство из МЧС и МВД поступила информация об обнаружении снаряда в селе Икинджи Шыхлы Газахского района.

На место происшествия оперативно выехала мобильная группа ANAMA и сотрудники райотдела полиции.

При осмотре пастбища был обнаружен артиллерийский снаряд (Ш-354) калибра 76 мм. Снаряд был транспортирован в утилизационный центр ANAMA.

Дополнительно было осмотрено 200 кв.м. территории, подозрительных предметов больше не обнаружено.