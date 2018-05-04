«Атлетико» в финале Евролиги - ВИДЕО

2018-05-04 01:20 | www.oxu.az | 7

«Атлетико» принимает в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» лондонский «Арсенал» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az, «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы.

Мадридцы в своём стиле забили гол и грамотно сыграли в обороне, удержав шаткое преимущество. Диего Коста забил единственный гол (45+2).

«Арсенал» провёл последний матч в еврокубках под руководством Арсена Венгера, в котором окончательно потерял шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Параллельно «Ред Булл» принимает в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена - Вальс-Зиценхайм» французский «Марсель» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

«Ред Булл» одержал победу со счетом 2:0.

Из-за равного общего счета было назначено дополнительное время.

Отметим, что финал Европейской Лиги пройдет во французском Лионе 16 мая.

А.Б.

