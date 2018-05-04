«Атлетико» в финале Евролиги - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 02:01 | www.oxu.az | 7

Стали известны финалисты Европейской Лиги.

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Марсель» встретился с «Ред Булл Зальцбург».

Как передает Oxu.Az, счет открыл «Ред Булл Зальцбург». Айдарра на 53 минуте забил гол. На 63 минуте гол забил Сарр.

Основное время закончилось победой «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2 :0.

Из-за равного общего счета было назначено дополнительное время.

На 116 минуте Ролланду мастерски забил гол и обеспечил выход в финал своей команде.

Отметим, что параллельно «Атлетико» принял в Мадриде лондонский «Арсенал» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

«Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы.

В финале Лиги Европы «Марсель» сыграет с мадридским «Атлетико».

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«Атлетико» принял в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» лондонский «Арсенал» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az, «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы.

Мадридцы в своём стиле забили гол и грамотно сыграли в обороне, удержав шаткое преимущество. Диего Коста забил единственный гол (45+2).

«Арсенал» провёл последний матч в еврокубках под руководством Арсена Венгера, в котором окончательно потерял шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Параллельно «Ред Булл» принял в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена - Вальс-Зиценхайм» французский «Марсель» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

«Ред Булл» одержал победу со счетом 2:0.

Из-за равного общего счета было назначено дополнительное время.

Отметим, что финал Европейской Лиги пройдет во французском Лионе 16 мая.

А.Б.

