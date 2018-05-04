В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана

2018-05-04 03:38 | www.apa.az | 7

Мэр исторического города Питтсбург в США Уильям Педуто распространил официальное заявление по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в заявлении отмечается, что 28 мая 1918 года впервые на мусульманском востоке была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первая светская парламентская республика, которая была признана рядом государств, включая США.

В документе отмечается, что в АДР впервые на мусульманском востоке женщинам было предоставлено право голосовать, это право также было предоставлено всем гражданам республики, вне зависимости от расовой, половой, этнической и религиозной принадлежности.

В заявлении также отмечено, что, несмотря на борьбу за независимость, АДР в 1920 была включена в состав СССР и вновь восстановила свой суверенитет в 1991 г.р.

Также отмечено, что Азербайджан за последние 25 лет лишь укрепил свои суверенитет и независимость, оставаясь союзником и стратегическим партнером в каспийском регионе.

В заявлении отмечается, что 28 мая в Питтсбурге будет объявлен Днем Азербайджана по случаю 100-летия АДР.