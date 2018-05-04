В Мексике застрелили еще одного мэра

2018-05-04 04:45 | www.trend.az | 7

Глава городской администрации мексиканской Пакулы в штате Идальго Алехандро Гонсалес Рамос был убит в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

Мэр ехал в своей машине в поселок Хикильпан, когда ему дорогу преградил якобы попавший в ДТП мотоцикл с лежащим на земле телом водителя. Гонсалес Рамос вышел из машины, и в этот момент водитель мотоцикла открыл по нему огонь.

После убийства мэра местные силы безопасности развернули крупную операцию для поиска причастных к этому преступлению, однако пока данных о задержанных нет.