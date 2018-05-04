Трамп "очень открыт" для встречи с Путиным

2018-05-04 04:51 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп "очень открыт" возможности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но деталей встречи нет, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что никаких деталей по возможной встрече лидеров США и РФ пока нет. Сандерс при этом подчеркнула, что Трамп "очень открыт" возможности встретиться с Путиным.

Отвечая на вопрос, возможен ли такой саммит до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Сандерс сообщила, что ей об этом неизвестно.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с российским лидером в марте предлагал "как можно скорее" провести двустороннюю встречу, а также совместно работать над обузданием гонки вооружений