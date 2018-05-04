Трамп намерен сократить численность воинского контингента США в Республике Корея

2018-05-04 06:05 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность вывода части американских войск с территории Республики Корея, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным ее источников, потребность в наличии большого числа военных на территории Южной Кореи отпадет в случае заключения мирного договора с КНДР.

По данным издания, в Республике Корея сейчас насчитывается 23,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие там американских войск - наследие Корейской войны 1950-1953 годов которая завершилась подписанием временного перемирия.

Во вторник официальный представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина сообщил, что глава государства отверг возможность вывода американских военных в случае подписания мирного договора с КНДР.