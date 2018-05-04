Япония намерена потратить $55 млрд на создание нового истребителя для своих ВВС

2018-05-04 06:47 | www.trend.az | 5

Правительство Японии намерено потратить около 6 трлн иен ($55 млрд) на проект по созданию нового истребителя для своих ВВС с целью осуществить в 2030 году замену устаревающих F-2, передает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Половина этой суммы будет направлена непосредственно на разработку и закупку 100 самолетов, а остальные средства предполагается использовать на обслуживание и вывод из эксплуатации старых машин.

По сведениям издания, наиболее вероятной считается сделка с американской корпорацией Lockheed Martin, которая предложила Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35. Компания будет готова представить предварительный проект нового истребителя летом этого года.

Использование при его создании технологий F-22 является крайне важным условием для Японии, поскольку 10 лет назад она уже пыталась приобрести эти машины, однако тогда американские власти запретили сделку из-за опасений по поводу поставки секретных военных разработок за границу. Гибрид, как ожидается, сможет сочетать в себе проверенные технологии малозаметности F-22 и новейшее оборудование F-35, благодаря чему он может превзойти по своим характеристикам обе эти машины.