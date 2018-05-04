Президент Армении посетит Грузию

2018-05-04 08:08 | www.apa.az | 8

Президент Армении Армен Саркисян в телефонном разговоре с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили подтвердил, что приедет на празднование Дня независимости 26 мая в Тбилиси. Как передает местное бюро АПА, об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Инициатором телефонного разговора стал президент Армении.

"Во время разговора с Георгием Маргвелашвили Армен Саркисян подтвердил визит в Грузию, который состоится с целью участия в праздничных мероприятиях по поводу Дня восстановления независимости — 26 мая", — сказано в сообщении.

Во время разговора стороны также обсудили грузино-армянские отношения и последние события в Армении.

"Армен Саркисян предоставил президенту Грузии информацию о ситуации в Армении. Было отмечено, что президент Грузии внимательно следит за процессами, развивающимися в Армении, и для Грузии очень важно благополучие соседнего государства", — отмечено в сообщении.