АДР-100: Уход англичан из Азербайджана

2018-05-04 08:04 | www.oxu.az | 8

Oxu.Az продолжает публикацию статей, каждая из которых посвящена одному из 23-х месяцев существования Азербайджанской Демократической Республики.

Новая статья отражает события августа 1919 года.

Август 1919 года стал знаменательным для Азербайджана: территорию страны практически полностью покинули последние иностранные воинские части. В частности, англичане, как и объявили в мае, в августе практически полностью вывели все войска из Закавказья. Правда, это сопровождалось далеко не самыми позитивными последствиями.

К примеру, по распоряжению главного британского штаба 19 августа 1919 года из Баку была вывезена в Батум «часть ценностей Бакинского отделения государственного банка, заключавшаяся в процентных бумагах, принадлежащих государственному банку, во вкладах на хранение, заложенных процентных бумагах и других ценностях». Они воспользовались тем, что к тому времени финансовыми вопросами в стране заведовало британское командование.

Сообщалось также, что с декабря 1918 года по август 1919 года англичане вывезли из страны до 30 млн. пудов (500 тысяч тонн) нефти на сумму в 113,5 млн. рублей. При этом вывозимая ими нефть, в соответствии с распоряжением правительства Азербайджана, не облагалась какими-либо пошлинами или акцизами. Правда, они вывезли из страны также 400 пудов бумаги.

В то же время под контролем англичан находился Бакинский торговый порт (несмотря на это, содержался правительством Азербайджана) и Каспийская военная флотилия. В этом деле они решили соблюсти непонятный баланс: Бакинский торговый порт был передан азербайджанскому правительству, а Каспийская военная флотилия (ранее отобранная у Деникина) подчинена Добровольческой армии Деникина.

Последний шаг, естественно, вызвал резкий протест со стороны азербайджанского правительства. В правительственной ноте отмечалось, что «...передача Добрармии части Каспийской военной флотилии является прямой угрозой независимости и целостности Азербайджана и не может не вызвать вполне естественной тревоги у населения».

В ответ на протест правительства, английское командование заявило о передаче лишь кораблей Каспийской флотилии Деникину (боеприпасы, военные радиостанции были переданы местной власти).

Одновременно британским командованием 4 августа 1919 года была проведена третья демаркационная линия вдоль границ Азербайджана и Грузии.

Согласно письму Г.Н. Корна Усуббекову, «решено изменить демаркационную линию, проложенную ранее между ген. Деникиным и закавказскими республиками таким образом, чтобы она включала Дагестан в сферу Добровольческой армии». Деникин временно прекратил военные действия на Южном Кавказе.

Деникин в инструкциях своему представителю в регионе генералу Н.Баратову писал, что «хотя Южный Кавказ и должен рассматриваться как составная часть России, местное правительство пока можно терпеть».

Англичане также способствовали нормализации отношений Азербайджана с Ираном. После заключения в Лондоне 19 августа 1919 года англо-иранского договора Иран отказался от территориальных притязаний к Азербайджану. Примерно в это же время в Баку прибыл Ахмед-Мирза Пехлеви, который совершал свое первое мировое турне. В Баку его встречали председатель правительства Усуббеков и замминистра иностранных дел Зиядханов (уже назначенный послом в Иран).

Перед тем как покинуть Азербайджан, английский генерал Шательворт от имени командования союзными войсками обратился к бакинскому населению с «прощальным призывом», в котором говорилось:

«Пользуясь случаем, от имени покидающих ныне Баку британских войск, просим прошения у населения Азербайджана, особенно города Баку. Искренне сожалеем, что прощаемся с многочисленными нашими друзьями и знакомыми, от души желаем им мира и счастья. Все служащие Британской армии уносят с собой лучшие воспоминания о днях пребывания в Азербайджане».

По случаю ухода председатель правительства Усуббеков дал в отеле «Метрополь» обед в честь генерала Корна и других высокопоставленных лиц. В своем выступлении на обеде генерал Корн отметил, что в столь трудный переходный период поражает деятельность азербайджанского правительства и особенно Министерства иностранных дел Азербайджана.

С уходом англичан появилась необходимость как в создании Государственного банка, так и в регулировании внутренних финансов. 18 августа 1919 года в парламент был внесен законопроект о создании Госбанка, который был принят после третьего чтения 28 августа 1919 года. Целью Госбанка ставилось облегчение денежных оборотов, содействие отечественной торговли, упрочение денежной системы. Основной капитал банка должен был составлять 500 млн. рублей. Также банку было передано исключительное право выпуска денежных знаков.

Важнейшим вопросом, стоявшим перед правительством во внутренней политике, были аграрные реформы. После отказа от реализации реформ, утвержденных еще Закавказским правительством, следовало как-то решать аграрные взаимоотношения.

Еще в начале лета при министерстве земледелия был учрежден отдел аграрных реформ. К концу августа данный отдел совместно с парламентской комиссией подготовили проекты двух законов – «О земельном обеспечении населения Азербайджанской республики» и «Об обращении лесов частного владения в собственность государства».

Основными тезисами законопроектов были следующие: 1) вся земля на территории республики является собственностью государства; 2) земля переходит в руки государства безвозмездно; 3) основным владельцем оставляется в пользование известная часть их прежних владений по следующей норме земли: 1-ой категории - 7 десятин (7,63 га – это сады и земли под культурами); 2-ой категории - от 15 до 20 десятин (пахотные культуры, от 16 до 21 га); 3-ей категории - от 40 до 50 десятин (пастбища, от 43 до 54 га). Все остальные земли поступают в государственный земельный фонд.

Министерство, в отличие от парламентской комиссии, настаивало на отчуждении частновладельческих земель за вознаграждение.

С другой стороны, наблюдалась также некоторая стабилизация и в отношениях с регионами. В особенности, после поездки премьер-министра Усуббекова и военного министра Мехмандарова по регионам страны (они проехали почти через все основные регионы, в том числе Карабах).

Так, армянское население Карабаха на VII съезде (16 августа) признало власть правительства Азербайджана (они также призвали к смене главы Шуши, который не появлялся на рабочем месте долгое время, и на его место предложили азербайджанца). Идентичное решение принимали и армяне в других регионах.

При посредничестве англичан удалось решить вопрос и с Ленкоранью, где местные русские («муганцы»), после ухода большевиков держали оборону города, отказывались сдать оружие (хотя и признавали власть правительства). Но в итоге, 13 августа, они сдали оружие, и азербайджанские войска вошли в город.

Единственным неопределенным регионом оставался Зангезур и Нахичевань. В соответствии с временным решением британцев, данные регионы оставались под временным управлением Армении. Азербайджанская делегация на мирной конференции направила ноту, в которой просила: «оставить управление уездов: Нахичеванского, Сурмалинского, Шаруро-Даралагезского, а также части Эриванского уезда в руках правительства Азербайджанской республики».

Также правительство предпринимало попытки наладить взаимоотношения с рабочими. Постепенно численность азербайджанцев среди рабочих росла, и уже возникали собственные организации. Для решения всяких споров была создана примирительная камера (что-то вроде совещания) под руководством Х.Мунзафарова.

Пока решали вопросы с русскими рабочими, в Баку возник конфликт внутри самой русской общины. 2 августа были отменены пошлины с церковных свеч, после этого был проведен аудит дел Александро-Невского собора, и выяснилось, что значительная часть средств пропала.

Практически сразу был уволен священник собора В.Кравченко, одновременно являющийся депутатом парламента. Его сторонники не согласились с этим, и устроили митинг в соборе. Несмотря на принятие компромиссного решения о необходимости следствия, практически целый месяц после этого продолжалась перепалка между сторонами в русскоязычной прессе страны. Тем не менее, представители русских православных церквей направили обращение в парламент, чтобы депутатом от них были представитель партии «Иттихад».

Наряду с процессами среди рабочих и служащих, самоорганизовывались также и учителя. 7 августа состоялось первое общее собрание «Союза тюркских учителей». К союзу были привлечены учителя школ Бакинского, Шемахинского, Гейчайского, Губинского, Лянкяранского и Джавадского уездов. А уже 20 августа открылся первый съезд тюркских учителей.

Съезд открыл председатель Союза Агабабек Исрафилбеков. Выступали С.М.Ганизаде (недавно избранный вторым зампредом в парламенте), М.Э.Расулзаде, А.Д.Пепинов и другие. 23 августа Союз изменил название на «Союз учителей и учительниц Азербайджана». Были составлены комиссии по программам, учебникам, алфавиту. 27 августа съезд учителей объявил о поддержке латинского алфавита.

Министерство просвещения также продолжало реформирование системы образования. 13 августа 1919 года упразднено преподавание русской истории и географии, преподавание древней и средневековой русской литературы.

Русская история и литература теперь преподавались в рамках курсов Всеобщей истории, географии и литературы. 9 августа открылись еще два отделения педагогических курсов, а 30 августа бесплатные вечерние курсы для взрослых по тюркскому языку.

Расширению образовательных процессов также способствовало освобождение школьных помещений, ранее занятых британскими войсками.

Между тем парламент 11 августа принял закон об азербайджанском гражданстве. Гражданами автоматически считались все, кто проживал на территории страны до 28 мая 1918 года. Лица, переселившиеся после этого, должны были обратиться в трехмесячный период.

Гражданство могли получить также иностранцы (за некоторым исключением, лишь через 2 года после «водворения» в стране). При этом они должны были произнести клятву:

«Я (имя и фамилия), вступая в состав граждан Азербайджанской Республики, обещаюсь и клянусь перед всемогущим Богом и своей совестью хранить свято и нерушимо верность Азербайджану, не зная отныне иного, кроме него, Отечества, исполнять неуклонно все обязанности азербайджанского гражданина и всемерно радеть о благе Азербайджанской Республики, не щадя для нее ни сил, ни достояния, ни даже, если потребуется, и самой жизни. В исполнение сей клятвы да поможет мне Бог».

Было сделано также исключение для лиц, не приемлющих клятву. Они должны были давать «торжественное обещание такого же содержания, но без слов «и клянусь»». Также 18 августа в составе минфина, наряду с Управлением таможенной частью (созданной 10 августа), была учреждена Пограничная охрана республики.

В деле военного строительства также наблюдалось некоторое развитие. Военные летчики вернулись из поездки, и приказом от 19 августа военный летчик подпоручик Теймур хан Афшар был назначен начальником авиаотряда при Генштабе азербайджанской армии.

Тем временем, следствие по кровавым событиям 1918 года подходило к концу, и обвиняемые в Шемахинских событиях жители города Шемаха Мартирос Гюльбандянц, Михаил Арзуманов и Енак Иванянц 18 августа были арестованы. Бакинский армянский национальный совет обратился со специальным прошением к властям Азербайджана об их освобождении. Одновременно был арестован и Степан Лалаев, обвиняемый в тех же событиях в Баку.

Арестам подвергались не только армяне, но и большевики. Так, в начале августа газета «Азербайджан» сообщала об аресте «астраханских большевиков»: Гамида Султанова, Дадаша Буниатзаде и Исрафилбекова. Их поместили в Балахано-Сабунчинский полицейский участок. По результатам их жалоб на содержание, ряд работников участка были привлечены к ответственности за «некорректное» поведение.

Также периодически закрывалась большевистская газета. В начале августа в различных газетах было опубликовано открытое письмо Н.Нариманова к Усуббекову, и уже в середине августа закрылся очередной большевистский орган «Известия Бакинской рабочей конференция» (на азербайджанском языке).

Но больше всего по репутации правительства ударил арест большевика Г.Г.Анджиевского. Он был задержан в Баку 17 августа английской полицией при попытке сесть на крейсер в форме русского офицера. Он был переправлен сюда большевиками из Пятигорска, где ему грозила смертная казнь. Тут, правда, он не особо скрывался, активный образ жизни привлек внимание англичан, и он был арестован.

Обычно, азербайджанское правительство либо высылало большевиков на границу с Грузией или Дагестаном, откуда отпускало, воспрещая возвращаться в страну, либо же передавало англичанам для перевозки в Энзели. Но в этот раз англичане, с разрешения МВД, передали его деникинцам. А те 31 августа 1919 года повесили его в Пятигорске. Это стало поводом для довольно яростной критики правительства со стороны левых партий и организаций впоследствии.

Кстати, и в тюрьме положение было отнюдь не хорошим. В начале августа 90 арестованных Бакинской тюрьмы объявили голодовку, которая продлилась 12 дней. Правительство вынуждено было постановить перевести тюрьмы в распоряжение минюста и провести проверку в тюрьмах.

А месяц завершился мероприятиями в сфере экономической политики. 24 августа было постановлено разрешить повсеместно продажу спиртосодержащих, 27 августа было объявлено о свободной торговле всех продуктов, товаров и фабрикатов. Уже разрешений на провоз не требовалось. А вот экспорт товаров допускался лишь с разрешения министерства торговли и промышленности. В тот же день было принято постановление о создании комиссии по подготовке пенсионного устава. Парламент же в конце месяца обсуждал законопроект о БГУ. Противником открытия выступала лишь партия «Эхрар».

Фирудин-бек Кочарлинский (1863-1918)

Фиридун-бек Кочарлинский родился в 1863 году в городе Шуша. После окончания местной русско-мусульманской школы М.К.Муншизаде он поступил в Горийскую учительскую семинарию. Был одним из первых выпускников данного учебного заведения. Там он проучился в период с 1879 по 1885 год.

Окончив семинарию, Кочарлинский приступил к преподавательской деятельности в качестве учителя богословия и азербайджанского языка в Эриванской гимназии. Будучи в Эривани, он устроил Эриванский мусульманский театр, поставив в 1886 году здесь одну из пьес М.Ф. Ахундова. Данная труппа продолжила деятельность и после его переезда.

В 1895 году он поступил на работу в Горийскую учительскую семинарию. Некоторое время в 1910 году работал методистом семинарии.

Он стал первым азербайджанским ученым, поднявшим вопрос о систематизации азербайджанской литературы и стандартизации азербайджанского языка, и начавшим работу в данном направлении. В 1895 году Кочарлинский опубликовал свою первую статью - «Татарские комедии», в 1904 году - «Письма о нашей литературе».

В 1903 году был опубликован его первый научный труд - «Литература адербейджанских татар», критический обзор работ 130 азербайджанских поэтов и писателей. В последующие годы были изданы такие работы, как: «Мирза Фатали Ахундов» и «Подарок детям».

Наряду с этим, Кочарлинский занимался переводами произведений русских и европейских авторов на азербайджанский. Его самый крупный труд - «Материалы по истории азербайджанской литературы» - был опубликован только в 1925 году, уже после смерти ученого. Данный труд являлся наиболее точным и информативным источником по истории и развитию азербайджанской литературы своего времени.

В 1917 году Кочарлинский включился в активную политическую деятельность. Он был одним из представителей Газахского уезда в Мусульманском Национальном Совете. Участвовал в заседаниях Азербайджанского Национального Совета, провозгласившего независимость.

После объявления независимости занял пост директора Казахской учительской семинарии, созданной им на основе азербайджанского отделения Горийской учительской семинарии. Ради деятельности в Казахе он отказался от депутатской должности. Под его руководством было выпущено немало педагогических кадров.

В 1920 году в политической и общественной суматохе, вызванной советизацией Азербайджана Кочарлинский был арестован в Гяндже, где он оказался во время Гянджинского восстания. Согласно некоторым сведениям, 4 июня он был там же расстрелян.

Тогрул МАШАЛЛЫ

