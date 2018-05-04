Азербайджанские производители примут участие в крупной выставке в Китае

2018-05-04 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские производители примут участие в работе крупной выставки SİAL China 2018, которая пройдет в Шанхае с 16 по 18 мая.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

"Участвовать в выставке предприниматели будут по линии AZPROMO [Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций]. Отечественные производители по традиции выступят единым национальным стендом. Делегация, состоящая из 20 предпринимателей, будет представлять компании, производящие вино, соки, хурму и прочую продукцию", - сказал Мадатов

По его словам, в ходе визита азербайджанской делегации также будет обсуждаться вопрос открытия винного дома Азербайджана в Шанхае.