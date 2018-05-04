На Гавайях началось извержение вулкана - ВИДЕО

2018-05-04 09:10 | www.oxu.az | 7

На острове Гавайи (Большой остров) началось извержение вулкана Килауэа.

Как передает Oxu.Az, власти штата объявили эвакуацию населения, передает Associated Press.

Американские СМИ, в частности, VOA News, публикуют видеозаписи происходящего на YouTube.

Отмечается, что раскаленная масса уже достигла поселения Леилани-Эстейтс, в котором проживают около полутора тысяч человек (по переписи 2010 года).

На территории острова организовали укрытия.

Извержение началось на фоне нескольких землетрясений в регионе, случившихся в последние дни. Население острова начали предупреждать о возможном пробуждении вулкана за неделю.