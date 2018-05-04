Цены на нефть незначительно колеблются на геополитической неопределенности

2018-05-04 09:15 | www.trend.az | 7

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют незначительную динамику в свете ожидания рынками решения президента США Дональда Трампа относительно перспектив санкций против Ирана, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05%, до 73,58 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов она росла до 73,8 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07%, до 68,38 доллара за баррель после роста до 68,64 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов в пятницу остаются события вокруг ядерной программы Ирана. Рынки ждут, что президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позднее 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.