Пакистанский клон Мистера Бина озадачил соцсети

2018-05-04 09:21 | www.oxu.az | 7

Пользователей сети озадачил ролик, на котором пакистанец запечатлел местного жителя, очень похожего на британского актера Роуэна Аткинсона, известного по роли Мистера Бина в одноименном сериале.

Как передает Oxu.Az, видео опубликовал пользователь Reddit под ником charomega.

Герой ролика полностью копирует образ Мистера Бина: он не только нашел похожую одежду, но и сделал идентичную прическу. Кроме того, пакистанец поработал над мимикой, чтобы точно повторять все ужимки «оригинального» Аткинсона.

В комментариях пользователи признали, что герой ролика очень похож на персонажа Роуэна Аткинсона. Некоторые из них даже были уверены, что на видео запечатлен настоящий Мистер Бин. «Очередное подтверждение теории, что у каждого человека есть двойник», — подытожили комментаторы.

Менее чем за сутки на пост charomega обратили внимание около 20 тысяч человек.

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