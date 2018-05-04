МИД РФ: Москва не упустит возможностей, открывающихся из-за торговой войны КНР и США

2018-05-04 09:17 | www.trend.az | 6

Россия не будет упускать возможностей, открывающихся для расширения экономического сотрудничества с Китаем в результате торговой войны Пекина и Вашингтона, заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, передает Прайм.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры. В Пекине 3-4 мая проходят переговоры США и КНР по торговле. Это первые переговоры после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.

"Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной "дубиной", но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем", - сказал Моргулов, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то экономические возможности для России на китайском рынке в свете разворачивающейся торговой войны Китая с США.

"Вы упомянули сельхозпродукцию. Тенденция роста объемов двусторонней торговли на данном направлении проявилась еще до обострения китайско-американских торговых противоречий. Теперь складываются условия выхода профильной кооперации на еще более высокий уровень", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

При этом, по его словам, торгово-экономическое сотрудничество с Китаем носит самоценный характер и не подвержено внешнеполитической конъюнктуре.