Таксист поплатился жизнью за селфи с медведем

2018-05-04 09:33 | www.oxu.az | 7

В Индии медведь-губач задрал насмерть таксиста, попытавшегося сделать с ним селфи.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на издание Odisha Sun Times.

Прабху Бхатара (Prabhu Bhatara) вез гостей со свадьбы в восточном штате Орисса, когда увидел у обочины раненого медведя. Он вышел из машины, намереваясь сфотографироваться с животным. Однако губач схватил его, бросил на землю и задрал насмерть.

Свидетели происшествия не решились помочь Бхатаре. Один из них попытался бросить в медведя тяжелым предметом, но это только больше разъярило зверя.

Пассажиры такси вызвали лесников, однако, когда они прибыли, водитель уже умер.

Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.