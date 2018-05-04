Подорожали услуги адвоката в Азербайджане

2018-05-04 09:44 | www.oxu.az | 7

Увеличена плата за юридическую помощь защитнику в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, Кабинет министров АР внес соответствующие изменения в решение «О размере сумм, выплачиваемых защитникам, переводчикам, специалистам и экспертам».

В случаях, предусмотренных в уголовно-процессуальном кодексе, сумма, выплачиваемая защитникам за юридическую помощь, увеличена с 2 манатов за рабочий час до 6 манатов за рабочий час.

Таким образом, плата за адвоката в стране подорожала в три раза.