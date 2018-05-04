Турция может перейти к национальной валюте в торговле с Китаем – Эрдоган

2018-05-04 09:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция может перейти к использованию национальной валюты в торговле с Китаем, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, в настоящее время Турция и Китай ведут переговоры, нацеленные на переход к национальной валюте во взаиморасчетах.

«Переход на национальную валюту в совместной торговле с Китаем в интересах Анкары и Пекина» - сказал Эрдоган.

Отметим, что согласно статистике Института статистики Турции (TUİK) в марте 2018 года совокупный объем турецкого экспорта составил 15,587 миллиарда долларов США, обеспечив рост на 7,7 процента по сравнению с мартом 2017 года.

В марте текущего года импорт в Турцию достиг 21,442 миллиарда долларов, увеличившись на 12,7 процента по сравнению мартом минувшего года.