Оглашены сроки встречи глав Казахстана и Китая

2018-05-04 09:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй в ходе официального открытия представительства Торгово-промышленного банка Китая ICBC в Астане, передают казахские СМИ.

Сообщается, что встреча запланирована на июнь 2018 года.

“В этом году нас ожидает очень много событий. Я считаю, что самое важное событие - это встреча между нашими президентами в июне в Китае”, - сообщил дипломат.

Кроме того, как отметил посол, ожидается очень много других визитов официальных лиц.

“В этом году мы ожидаем очень много важных визитов представителей руководства Казахстана в Китай”, - добавил Чжан Ханьхуэй.