Режим прекращения огня был нарушен 95 раз

2018-05-04 10:00 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 95 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Айгеовит, на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, в селе Айгедзор Бердского района Армении, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагибейли, Шихлар, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.