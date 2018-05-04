В Азербайджане столкнулись «Shacman» и легковой автомобиль, 5 человек пострадали

2018-05-04 10:06 | www.apa.az | 8
На дороге Баку-Шамаха произошло ДТП. В результате пострадали 5 человек.
Как сообщает местное бюро АПА, на территории села Пирсаат Шамахинского района легковой автомобиль марки «VAZ 21015» столкнулся с грузовиком марки «Shacman».
В результате ДТП пострадали Сеймур Нифталиев (1989 г.р.), Рахиль Нифталиев (1984 г.р.), Нармина Нифталиева (1940 г.р.), Сахиль Мамедов (1988 г.р.) и Явер Бабалы (1966 г.р.).
Их доставили в Шамахинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.