Турция еще не завершила операцию в сирийском Африне – Эрдоган

2018-05-04 09:43 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - ВС Турции еще не завершили военную операцию в сирийском Африне, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в настоящее время основной работой ВС Турции являться очистка населенных пунктов от противопехотных и противотанковых мин.

Глава государства отметил, что дальнейшие шаги для очистки северных районов Сирии от террористов и в частности ожидаемая военная операция в районе Манбидж будет обсуждена в США между главой МИД Турции и Госсекретарем США.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.