Начинается выдача ASAN Viza в аэропорту

2018-05-04 10:11 | www.oxu.az | 8

В Азербайджане с 15 мая начнется выдача электронных виз через систему ASAN Viza в аэропортах.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (АSAN xidmət) Ульви Мехтиев.

Новшество коснется граждан 15 государств: Катара, Омана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Японии, Индонезии, Ирана, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

«До сегодняшнего дня электронные визы посредством системы ASAN Viza были выданы примерно 420 тысячам иностранцев», - добавил глава госагентства.

Как сказал Мехтиев, с января 2017 года иностранцы получают визы в течение трех часов благодаря системе ASAN Viza, госпошлина за подобную услугу составляет 20 долларов США.