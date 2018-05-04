Голкипер сломал штангу - ВИДЕО

2018-05-04 10:30 | www.oxu.az | 8

Вратарь чешского клуба «Злин» Зденек Зламал сломал штангу во время матча 25-го тура местного чемпионата против «Млады-Болеслав».

Как передает Oxu.Az, видео опубликовано на Youtube-канале Czech Football League videos.

Зламал прыгнул за мячом, отбил его и задел спиной штангу. После этого ворота треснули, и штангу пришлось заменить.

«Злин» переиграл «Младу-Болеслав» со счетом 1:0. «Злин» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Млада Болеслав» располагается на 12-м.