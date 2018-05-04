Министерство наказало главу муниципалитета

2018-05-04 10:32 | www.oxu.az | 8

Муниципалитет поселка Наваи Гаджигабульского района не принял надлежащих мер по утилизации отходов на территории района в соответствии с законодательством.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, об этом стало известно в ходе рейда сотрудников Департамента по защите окружающей среды министерства.

По факту в отношении председателя муниципалитета Наваи Самаи Исмайловой был составлен протокол.

Принимаются необходимые меры для того, чтобы оштрафовать председателя муниципалитета на 2 тысячи манатов в качестве должностного лица.

С.Исмайловой дано принудительное указание очистить отходы за короткий срок.