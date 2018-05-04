Кабмин РФ утвердил стратегию развития автомобилестроения до 2025 года

2018-05-04 10:44 | www.trend.az | 7

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития автомобилестроения до 2025 года, которая является продолжением стратегии на период до 2020 года. Документ опубликованв пятницу на сайте правительства, передает ТАСС.

В новой стратегии определены цели и приоритеты развития отрасли автомобилестроения и производства автокомпонентов, приведена оценка рисков ее реализации и способы их минимизации. Кроме того, определены ключевые показатели и финансовые индикаторы эффективности реализации стратегии.

Целью стратегии, подготовленной Минэкономразвития, стало создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.