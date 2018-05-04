«Теюб Одесский»: Не дали возможность попробовать опиум – ВИДЕО

2018-05-04 10:52 | www.oxu.az | 8

В Ширване задержан наркодиллер, известный в криминальных кругах под прозвищем «Теюб Одесский».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АPА TV, сотрудники Отдела полиции города Ширван задержали Теюба Тагbева 1966 года рождения, ранее неоднократно судимого в Украине, Молдове, Белоруссии и Азербайджане за похищение людей, торговлю людьми и воровство.

В ходе обыска у него обнаружили 36,136 грамма наркотического вещества - опиума.

Теюб Тагиев заявил, что нашел наркотики на берегу Куры:

«Я гулял по берегу Куры, заметил что-то на земле и подобрал. Увидел, что это опиум. Я иногда употребляю опиум. Решил попробовать. Полицейские оказались тут как тут и не дали мне попробовать».

Отметим, что недавно Т.Тагиеву выстрелили в ногу в ходе криминальной разборки. Тогда было арестовано четыре человека.

По факту в Отделе полиции города Ширван возбуждено уголовное дело, ведется расследование.