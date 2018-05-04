Минфины Японии, Южной Кореи и Китая раскритиковали политику протекционизма

2018-05-04 10:51 | www.trend.az | 7

Представители министерств финансов Японии, Южной Кореи и Китая в совместном заявлении по итогам трехсторонней встречи отметили "риск любых форм протекционизма" и важности противодействия ему, передает РИА Новости.

"Мы подчеркиваем важность противодействия всем формам протекционизма, обеспечения открытой, основанной на правилах и плюралистичной системы внешней торговли и инвестиций, договорились об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между тремя странами" — говорится в заявлении.

В документе отмечены "риски растущего протекционизма, более быстрого, нежели ожидалось, ужесточения условий мировых финансов". В то же время заявление поддерживает совместную декларацию Южной Кореи и КНДР, подписанную в результате саммита двух стран 27 апреля, как дающую надежду "на ослабление геополитической напряженности в регионе".