Определится лучший видеопроект Азербайджана - ФОТО

2018-05-04 11:06 | www.oxu.az | 8

В рамках Национальной Интернет-премии NETTY2018 будут выявлены лучшие видеопроекты.

Как передает Oxu.Az, Национальная Интернет-премия NETTY2018 продолжается. Недавно оргкомитет конкурса объявил о создании новой, дополнительной, номинации - «Лучший азербайджанский онлайн-видеопроект».

Лонг-лист видеоконкурсантов был составлен на основании рекомендаций интернет-пользователей. С этим списком можно ознакомиться по адресу www.netty.az/bestonlinevideo.

На этой же странице с 4 мая каждый пользователь интернета может проголосовать за свои любимые проекты, просто нажимая кнопку Like. И что важно: проголосовать можно не за один, а за любое количество фаворитов.

Голосование продлится до 22 мая.

Три проекта, набравшие наибольшее число лайков, станут номинантами премии. Победителя из числа трех номинантов назовут оргкомитет и академия NETTY на финальной церемонии награждения.

А тем временем продолжается и прием заявок по остальным категориям NETTY. Порталы, сайты, facebook-страницы, мобильные приложения, ИТ-проекты регистрируются в рамках основных номинаций конкурса: «Спорт», «Общество», «Коммерческий сайт», «Образование и наука», «Культура и искусство», «Государственный сайт», «Азербайджан» и т.д.

Прием заявок, регистрация виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжатся на сайте www.netty.az до 15 мая 2018 года.

Конкурс проводится при официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, Министерства культуры АР.

Генеральный партнер премии - NAR.

Золотой партнер - Дата Центр AzInTelecom.

Официальными партнерами премии выступают компания Mi Mobile, компания Carlsberg Azerbaijan, выставка BakuTel, компания SmartHost, оператор KATV1, компания Golden Pay, Проект DeJure, веб-агентство Renley.az.

Информационные партнеры проекта: журнал Infocity.az, телеканал CBC, Sputnik.az, Oxu.az, Media.az, Salamnews.org, DeJure.az.

Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

По вопросам партнерства с премией или за любыми другими уточнениями пишите на info@netty.az.