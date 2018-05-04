Президент Ильхам Алиев прибыл в Хачмазский район

2018-05-04 11:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл в Хачмазский район.

Глава государства сначала посетил возведенный в центре города Хачмаз памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев проинформировал главу государства об осуществляемых в районе проектах и предстоящих задачах.

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