Расим Балаев: Проходимцы выходят в эфир - ВИДЕО

2018-05-04 11:11 | www.oxu.az | 6

Народный артист Азербайджана Расим Балаев пожаловался на телевидение и раскритиковал знаменитостей.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в интервью «Yeni Avaz».

«В наше время в эфир выходили образцовые люди. Не каждый мог попасть на экран. Сейчас в эфире какие-то проходимцы. Безнравственный человек говорит о морали, взяточник - о взятке, глупый - об уме.

Ну, как они одеваются и выходят на сцену, на экран?! Ладно, допустим, что у них нет мужей, братьев, сестер, тех, кто за них в ответе. Но как же телевидение, разве у него нет председателя?»