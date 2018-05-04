Для абитуриентов проведут бесплатный испытательный экзамен

2018-05-04 11:19 | www.oxu.az | 6

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с целью помощи абитуриентам организует бесплатный онлайн-испытательный экзамен, составленный из тестовых поручений, опубликованных в первом номере журнала «Абитуриент».

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, для участия в испытательном экзамене абитуриенты должны пройти регистрацию на портале http://otk.az, а затем выбрать необходимую группу специальностей и записаться на экзамен.

Модель тестовых заданий, используемых на испытательных экзаменах, полностью соответствует модели вступительных экзаменов в этом году.