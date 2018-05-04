Узбекистан присоединился к заявлению ОБСЕ о противостоянии нацизму

2018-05-04 11:12 | www.trend.az | 5

Постпреды ряда стран СНГ при ОБСЕ в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявили о необходимости противостоять возрождению нацистской идеологии на пространстве организации, передаёт в пятницу Sputnik Узбекистан

Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при ОБСЕ, озвученном на заседании постоянного совета организации.

"Памятуя о том, что стремление к практическому воплощению теорий расового превосходства стало одной из главных движущих сил Второй мировой войны, мы с тревогой отмечаем возрастание напряженности и конфронтации на пространстве ОБСЕ, возрождение нацистской идеологии, тревожный рост связанных с ней проявлений агрессивного национализма, расизма, дискриминации, нетерпимости и ксенофобии. Этому необходимо решительно и бескомпромиссно противостоять", — говорится в заявлении.