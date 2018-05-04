В Хачмазе состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги

2018-05-04 11:20 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Хачмаз принял участие в открытии дороги Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Сайад-Мамедханлы после реконструкции и восстановления.

Как сообщает АПА, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем было сделано фото на память.