Президент Туркменистана проверил боеготовность армии

2018-05-04 11:22 | www.trend.az | 7

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов провёл внезапную проверку боеспособности национальной армии, пишет в пятницу газета «Нейтральный Туркменистан».

В целях совершенствования боевой выучки личного состава всех родов войск, глава государства отдал приказ министру обороны Яйлыму Бердиеву об оперативном приведении в установленном порядке воинских подразделений ВС в состояние боеготовности.

В информации говорится, что на учебно-тренировочном полигоне были представлены образцы современной военно-воздушной и специальной техники.

"Президент опробовал на практике один из квадроциклов, мощность его двигателя и маневренность при загрузке в военно-транспортный самолёт", - сказано в материале.

Нейтральный Туркменистан пишет, что авиация ВВС и войск ПВО страны технически оснащены самыми современными средствами вооружения, установками обнаружения противника и управления огнём, новейшей навигационной аппаратурой.