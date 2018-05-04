Президент Азербайджана принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Хачмаз

2018-05-04 11:34 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления Открытого акционерного общества «Азерсу».

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз». Затем президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз. Затем было сделано фото на память.