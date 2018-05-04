Ильхам Алиев в Хачмазе – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 11:36 | www.oxu.az | 8
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 мая принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации, а также открытии административного здания хачмазского управления ОАО «Азерсу».
Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов сообщил главе государства о проекте.
Затем президент Ильхам Алиев нажал на кнопку, возвестив о подаче питьевой воды в Хачмаз.
В конце было сделано фото на память.
11:26
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 мая принял участие в открытии хачмазского филиала ОАО «Азерхалча».
Как передает Oxu.Az, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о предприятии.
Президент Азербайджана перерезал символическую ленту.
Глава государства встретился с коллективом филиала.
Работник предприятия Захира Бейдуллаева и директор филиала Севда Халилова поблагодарили главу государства за оказанное внимание и доверие.
В конце было сделано фото на память.
11:22
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в пятницу прибыл в Хачмазский район.
Как передает Oxu.Az, глава государства посетил возведенный в центре города Хачмаз памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев проинформировал главу государства об осуществляемых в районе проектах и предстоящих задачах.