Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии начала подачи питьевой воды в город Хачмаз

2018-05-04 11:31 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления ОАО «Азерсу».
Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз».
Затем Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.
Затем было сделано фото на память.
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