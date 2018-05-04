Такехико Накао: АБР продолжит поддержку устойчивого развития экономики Азербайджана

2018-05-04 11:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) продолжит вносить свой вклад в обеспечение устойчивого развития экономики Азербайджана, сказал президент банка Такехико Накао на встрече с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

Как сообщалось ранее, Самир Шарифов принимает участие в 51-м ежегодном собрании Совета управляющих АБР в Маниле (Филиппины).

Президент АБР выразил удовлетворение стремительным развитием сотрудничества с Азербайджаном. В ходе встречи Накао попросил министра передать Президенту Ильхаму Алиеву приветствия и поздравления в связи с уверенной победой на президентских выборах.

В свою очередь Шарифов поблагодарил АБР за вклад в реформы, проводимые в Азербайджане под руководством главы государства, в особенности в проект “Южного газового коридора”.

В Маниле министр также принял участие в семинаре, посвященном перспективам сотрудничества CAREC и инициативы “Один пояс - Один путь”. На семинаре Шарифов отметил, что Азербайджан поддерживает оба проекта, которые нацелены на региональное развитие и расширение транзитных транспортных коридоров. Министр проинформировал участников семинара о роли Азербайджана в реализации этих проектов.