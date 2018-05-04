Состоялось открытие 24-километровой части автомобильной дороги Xaчмаз-Худат после реконструкции

2018-05-04 11:43 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги. Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги. Затем было сделано фото на память.