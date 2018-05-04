Карабахские скакуны выступят на королевском шоу в Британии

2018-05-04 11:41 | www.oxu.az | 8

Карабахские скакуны доставлены в британский Виндзор для участия в мероприятии по случаю 75-летия королевского конного шоу.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на британскую прессу.

Шоу начнется на следующей неделе. Десять наездников на карабахских скакунах исполнят сложные трюки.

Отметим, что это не первое участие Федерации конного спорта Азербайджана в подобных мероприятиях. В 2016 году азербайджанские всадники выступали с собственным шоу на мероприятиях, посвященных 90-летию королевы Великобритании.

Али МАМЕДОВ

