Шведская академия отказалась вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году

2018-05-04 11:38 | www.trend.az | 7

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, на своем последнем заседании решила, что в 2019 году она вручит две награды - за этот и за будущий годы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе учреждения, передает ТАСС.

Это решение было принято на фоне того, что число членов Академии стало меньше и что "во всем мире ослабло доверие" к ней, отмечается в сообщении.

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