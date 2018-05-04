Ильхам Алиев в Хачмазе – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 12:00 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.

Как передает Oxu.Az, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем было сделано фото на память.

11:36

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 мая принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации, а также открытии административного здания хачмазского управления ОАО «Азерсу».

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов сообщил главе государства о проекте.

Затем президент Ильхам Алиев нажал на кнопку, возвестив о подаче питьевой воды в Хачмаз.

Затем было сделано фото на память.

11:26

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 мая принял участие в открытии хачмазского филиала ОАО «Азерхалча».

Как передает Oxu.Az, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о предприятии.

Президент Азербайджана перерезал символическую ленту.

Глава государства встретился с коллективом филиала.

Работник предприятия Захира Бейдуллаева и директор филиала Севда Халилова поблагодарили главу государства за оказанное внимание и доверие.

Затем было сделано фото на память.

11:22

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в пятницу прибыл в Хачмазский район.

Как передает Oxu.Az, глава государства посетил возведенный в центре города Хачмаз памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев проинформировал главу государства об осуществляемых в районе проектах и предстоящих задачах.