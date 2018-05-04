В России начались массовые аресты оппозиционеров

2018-05-04 12:03 | www.oxu.az | 9
Накануне объявленной оппозиционером Алексеем Навальным протестной акции «Он нам не царь» в нескольких городах России начались аресты его сторонников.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Meduza.
Согласно информации, в Тамбове сотрудниками полиции задержан помощник координатора местного штаба Навального Игорь Сливин.
В Рязани в отделе полиции удерживают активиста Всеволода Паршина, распространявшего листовки об акции на 5 мая.
В Красноярске во дворе своего дома задержана сотрудница штаба Алексея Навального Мария Маковозова.
«Открытая Россия» сообщает о задержании в Санкт-Петербурге и Краснодаре своих активистов Ильи Гантварга и Виктора Чирикова, которые также являются активными участниками местных штабов Алексея Навального.
Издание отмечает, что общероссийская протестная акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина, запланирована сторонниками Алексея Навального на 5 мая.
Во многих российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, власти не дали согласия на ее проведение.