В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

2018-05-04 11:42 | www.trend.az | 9

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Хама — один", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мерджани провинции Риф Дамаск. Местному населению доставлено 1,9 тонны продовольствия и предметов первой необходимости. Медицинскую помощь получили 27 человек. По линии ООН проведено три гуманитарных конвоя в провинцию Дераа, общий вес груза составил 175 тонн.