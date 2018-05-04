В связи с пожаром в Наркодиспансере арестован его директор - ЭКСКЛЮЗИВ

2018-05-04 12:14 | www.apa.az | 7

Следственный орган рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении директора Наркологического диспансера Тельмана Мамедгасанова, завотделом Азада Алекберова и инженера Махира Абдуллаева в связи с пожаром в Республиканском наркологическом диспансере в Хатаинском районе Баку, который унес жизни многих людей.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Насиминского районного суда Шалалы Гасановой ходатайство было обеспечено, в отношении вышеуказанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

В отношении Тельмана Мамедгасанова, Азада Алекберова и Махира Абдуллаева возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.

2 марта 2018 года в расположенном в Хатаинском районе Баку Республиканском наркологическом центре произошел пожар, унесший жизни многих людей. В связи с данным фактом по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело, была создана оперативно-следственная группа из квалифицированных специалистов.

По поручению президента Азербайджана в связи с расследованием причин пожара и привлечению к ответственности виновных лиц были приняты неотложные процессуальные меры и проведены оперативно-розыскные мероприятия. У пострадавших и медперсонала центра были взяты свидетельские показания, назначены соответствующие экспертизы.

Лечившийся в Наркологическом центре с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя» житель города Баку Мухаммед Мамедов 3 марта 2018 года был задержан в качестве подозреваемого в совершении поджога. В ходе предварительных показаний он признался в содеянном. По его словам, он не хотел лечиться в Наркологическом центре, поэтому решил покончить жизнь самоубийством в знак протеста против предвзятого отношения членов его семьи к нему.

Он пояснил, что с этой целью 2 марта около 06:00 он укрылся одеялом и поджег его зажигалкой. Однако, когда огонь усилился, он передумал сводить счеты с жизнью. Опасаясь, что огонь перекинется и на другие палаты, он покинул помещение Центра.

Это подтверждено свидетельскими показаниями и записями с камер наблюдения.

В отношении обвиняемого Мухаммеда Мамедова по статьям 120.2.4 УК АР (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7(двух или более лиц), 120.2.9 (в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника), 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшее тяжкие последствия), решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, в отношении М.Мамедова был назначен комплекс судебно-психиатрической, психологической и наркологической экспертиз.